AMD скоро привезет в Россию процессор Ryzen 5 3500X

Недорогие процессоры Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X были представлены относительно недавно.

Эти чипы в России официально пока не продаются, при этом желающие приобрести Ryzen 5 3500X могли процессор заказать из Китая.

Скоро ситуация изменится и Ryzen 5 3500X официально начнут продавать и в России. Его будут предлагать только в OEM-варианте по цене 9 490 рублей.

Когда именно шестиядерный процессор появится в продаже пока неизвестно.

Напомним, Ryzen 5 3500X производится по 7-нм технологии и представляет собой шестиядерную платформу, работающую на частоте 3,6/4,1 ГГц.

В чипе доступен кеш третьего уровня, а его объём составляет 32 Мб. К тому же есть поддержка двухканальной памяти DDR4-3600 и возможность разгона.