Как известно новый процессор вышел в продажу в прошлом месяце, хотя компания ранее планировала запустить его продажи в начале осени.

Оказалось, что спрос на AMD Ryzen 9 3950X оказался очень высоким, так как наблюдается дефицит.

В связи с отсутствием в магазинах необходимого количества чипов, купить их можно только по цене более 1000 долларов, при этом рекомендованная розничная цена составляет 749 долларов.

По заявлению представителей компании, сложностей с выпуском AMD Ryzen 9 3950X нет, а ошибки оказались только в планировании продаж.

Несмотря на то, что в других странах наблюдается ажиотаж на процессор, в России таких проблем нет. Более того, AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России по цене не менее $1000 или за 67 500 рублей.