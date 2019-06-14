AMD разрабатывает 64-ядерный 128 потоковый процессор Ryzen

AMD разрабатывает 64-ядерный 128 потоковый процессор Ryzen14.06.2019 22:57
Зарубежный источник со ссылкой на собственный источник сообщает, что компания AMD в четвертом квартале представит 64-ядерный процессор.
Сейчас у AMD в процессоре самое большое количество ядер 32, а новый чип будет 64-х ядерным с возможностью выполнения до 128 потоков команд.
По заверению источников, новая платформа носит название X599. Как будет называться серийная версия процессора пока неизвестно.
Сообщается, что одновременно с новым чипом будут представлены и материнские платы, при этом 64-ядерный процессор будет совместим и с существующими решениями с разъемом TR4.
Ориентировочная цена будущей новинки составит от $2500 до $3000.
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