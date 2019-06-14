AMD разрабатывает 64-ядерный 128 потоковый процессор Ryzen

Зарубежный источник со ссылкой на собственный источник сообщает, что компания AMD в четвертом квартале представит 64-ядерный процессор.

Сейчас у AMD в процессоре самое большое количество ядер 32, а новый чип будет 64-х ядерным с возможностью выполнения до 128 потоков команд.

По заверению источников, новая платформа носит название X599. Как будет называться серийная версия процессора пока неизвестно.

Сообщается, что одновременно с новым чипом будут представлены и материнские платы, при этом 64-ядерный процессор будет совместим и с существующими решениями с разъемом TR4.

Ориентировочная цена будущей новинки составит от $2500 до $3000.