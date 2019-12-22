AMD Radeon RX 5600 XT разработали на усечённом GPU Navi 10

Накануне в Сети были раскрыты некоторые характеристики видеокарты Radeon RX 5600 XT, а позже их подтвердил еще один источник.

Презентация Radeon RX 5600 XT состоится в следующем месяце.

Видеокарту AMD намерена представить на международной выставке CES 2020, и как пишет ресурс Videocardz, новая карта может появится в продаже уже до конца января 2020 года.

В Radeon RX 5600 XT адаптер будет создан на базе GPU Navi 10 с 1920 потоковыми процессорами, причем памяти в новинке будет 6 ГБ с максимальной частотой 12 ГГц.

Также карта получит 192-битную шину. Сообщается, что усеченная GPU Navi 10 ляжет в основу еще одной карты, но какой именно пока неизвестно.