AMD Radeon RX 5600 XT разработали на усечённом GPU Navi 10

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.41 EUR/RUB: 69.38 BTC/USD: 7514.59

23 : понедельник

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

AMD Radeon RX 5600 XT разработали на усечённом GPU Navi 10

22.12.2019 18:26

Накануне в Сети были раскрыты некоторые характеристики видеокарты Radeon RX 5600 XT, а позже их подтвердил еще один источник.
Презентация Radeon RX 5600 XT состоится в следующем месяце.

Видеокарту AMD намерена представить на международной выставке CES 2020, и как пишет ресурс Videocardz, новая карта может появится в продаже уже до конца января 2020 года.

В Radeon RX 5600 XT адаптер будет создан на базе GPU Navi 10 с 1920 потоковыми процессорами, причем памяти в новинке будет 6 ГБ с максимальной частотой 12 ГГц.

Также карта получит 192-битную шину. Сообщается, что усеченная GPU Navi 10 ляжет в основу еще одной карты, но какой именно пока неизвестно.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги