AMD представила видеокарту для киберспорта — Radeon RX 5600 XT

AMD представила видеокарту для киберспорта — Radeon RX 5600 XT08.01.2020 15:04
AMD на конференции в рамках выставки CES 2020 показала недорогую видеокарту Radeon RX 5600 XT.
Ее позиционируют как решение для киберспорта, и как самый лучший продукт в ценовой категории до 300 долларов.
Сейчас в данном сегменте самой популярной картой считается серия GeForce GTX 1660 от Nvidia.
Но по заверению AMD, их новая Radeon RX 5600 XT превосходит показатели конкурентов, но только в некоторых условиях.
На презентации было сказано, что новинка способна запускать киберспортивные игры с высокой частотой обновления при разрешении 1080 р.
В Radeon RX 5600 XT используется GPU Navi с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте 1500 МГц.
Собственной памяти в процессоре 6 ГБ GDDR6. Radeon RX 5600 XT в продажу поступит 21 января по цене 279 доллара.
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