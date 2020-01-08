AMD представила видеокарту для киберспорта — Radeon RX 5600 XT

AMD на конференции в рамках выставки CES 2020 показала недорогую видеокарту Radeon RX 5600 XT.

Ее позиционируют как решение для киберспорта, и как самый лучший продукт в ценовой категории до 300 долларов.

Сейчас в данном сегменте самой популярной картой считается серия GeForce GTX 1660 от Nvidia.

Но по заверению AMD, их новая Radeon RX 5600 XT превосходит показатели конкурентов, но только в некоторых условиях.

На презентации было сказано, что новинка способна запускать киберспортивные игры с высокой частотой обновления при разрешении 1080 р.

В Radeon RX 5600 XT используется GPU Navi с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте 1500 МГц.

Собственной памяти в процессоре 6 ГБ GDDR6. Radeon RX 5600 XT в продажу поступит 21 января по цене 279 доллара.