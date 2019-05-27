AMD представила новые видеокарты семейства Navi

AMD рассказала про свои новые видеокарты семейства Navi, о которых ранее появлялось немало сообщений, но верными оказались самые ранние.

Новые GPU созданы на архитектуре RDNA, а она обеспечивает еще больше производительности. Стоит отметить, что все данные про новое семейство видеокарт на стали раскрывать, но показали в действии Radeon RX 5700. Она оказалась на 10 процентов быстрее, чем GeForce RTX 2070.



После презентации в главный редактор AnadTech Райан Смит в социальной сети сообщил, что Radeon RX 5700 использует память GDDR6. Какая именно будет пропускная способность видеокарт с новым стандартом памяти пока неизвестно.