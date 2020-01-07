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7 февраля : вторник

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AMD на CES 2020 представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

07.01.2020 11:40

AMD на выставке электроники в Лас-Вегасе представила свою новую платформу под названием Ryzen Threadripper 3990X.
Это настольная платформа с 64 ядрами и 128 потоками, а это рекордный показатель для процессоров, которые смогут через месяц купить пользователи.

В основе Ryzen Threadripper 3990X лежит микроархитектура Zen 2. Разработчики в процессоре реализовали 288 Мп общей кэш-памяти.

Работает процессор на частоте 2,90 ГГц, но при работе одного ядра частота может быть повышена до 4,3 ГГц.

В продажу представленная новинка поступит ровно через месяц – 7 февраля. Купить 64-ядерный чип можно будет за 3990 долларов.

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