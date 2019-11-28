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29 декабря : пятница

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AMD на Amazon почти вытеснила процессоры Intel из ТОП-10

29.11.2019 00:01

AMD продолжает укреплять свои позиции на рынке процессоров, и очередным доказательством успеха AMD стал ТОП-10 самых продаваемых процессоров на площадке Amazon.
На крупнейшей онлайн-площадке первая тройка выглядит следующим образом: Ryzen 7 2700X, Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600.

Четвертое место у еще одно процессора от AMD, а вот пятое и шестое принадлежит Intel, а именно чипам Core i9-9900K и Core i5-9600K.

Остальные позиции снова заняли продукты от AMD. Получается, что в «десятке» Intel заняла всего две позиции.

Стоит отметить, что на некоторых рынках доля AMD уже превышает Intel. Пару лет назад ситуация была другой, тогда покупатели больше отдавали предпочтение процессорам от компании Intel.

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