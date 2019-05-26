Amazon устроила грандиозную распродажу смартфонов Huawei и Honor

Что будет с Huawei в дальнейшем пока даже никто не может предположить, так как непонятно как себя поведет Китай в торговой войне в США. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может снять все ограничения с Huawei, если правительство КНР согласится на уступки.

Но пока между странами идет торговая война и от нее страдает Huawei, а между тем индийское подразделение Amazon устраивает грандиозную распродажу смартфонов Huawei и Honor.

Скидки на аппараты составляют до 290 долларов. Акция пока действует только в Индии, но подобные предложения скоро могут появиться и в других странах у других ритейлеров.