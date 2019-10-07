Amazon случайно подтвердил существование Apple Airpods 3

На сайте Amazon появилось подтверждение существования Airpods 3. На площадке крупнейшего в мире интернет-магазина в продаже появился силиконовый чехол для футляра Airpods 3.

Чехол для футляра, в котором будет заряжаться и храниться Airpods 3, оценивается в 10 долларов.

Информацию об аксессуаре обнаружил известный информатор Ben Geskin, а он и поделился ссылкой на товар.

Первые данные об Apple AirPods 3 стали появляться сразу после выхода iOS 13.2. Ранее в операционной системе было обнаружено изображение новых наушников, которые судя по картинке получат силиконовые амбушюры.

Будущим наушникам приписывают систему шумоподавления, и новые датчики, которые будут считывать показания сердечных сокращений и определять уровень насыщения крови кислородом. Презентация Airpods 3 должна состоятся в конце октября.