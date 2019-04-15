Amazon скоро может запустить бесплатный музыкальный сервис

Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис, а сейчас компания ведет переговоры с партнерами для запуска стримингового сервиса.

По данным издания Billboard, сервис будет проигрываться через «умные» колонки Echo, которые выпускает Amazon.

Пользователи музыкальные композиции будут прослушивать бесплатно, но с рекламой. Какой у Amazon будет каталог песен пока неизвестно, но скорее всего не менее 30 млн.

Журналистам также удалось узнать, что музыкальный сервис могут представить на следующей неделе, но только пока достоверно неизвестно, будет ли он полностью бесплатный или предложат еще платную подписку.

Напомним, в России есть «Яндекс.Музыка». Этим сервисом можно пользоваться, как бесплатно, но с рекламой, так и можно заплатить, получив доступ ко всему каталогу композиций с возможностью сохранения песен на устройство и полностью без рекламы.