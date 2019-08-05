Amazon разрешила отключить прослушку голосовых записей Alexa

Amazon вслед за Apple тоже решила отключить прослушивание голосовых запросов помощнику Alexa. Соответствующая опция появилась в настройке приложения Alexa.

В графе настройки предлагается удалить всю историю запросов, которые могли прослушивать сотрудники американской компании.

Отключение прослушивания голосовых запросов произошло после обвинения Amazon в нарушении конфиденциальности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники Amazon могут прослушивать голосовые записи пользователей, причем у некоторых сотрудников компании был доступ к месту положения пользователя и некоторым данным.

В компании заявили, что прослушивание ведется с целью улучшения работы голосового помощника, и в компании прослушивали только часть записей, но даже этого хватило, чтобы обвинить Amazon в нарушении конфиденциальности.