Amazon разрабатывает носимое устройство для распознавания эмоций человека

В Amazon ведут разработку системы, которая будет определять эмоции. Это будет носимое устройство и не исключено, что оно будет напоминать по функционалу фитнес-браслет.

Как пишет Bloomberg устройство, будет носиться на запястье, к тому же им можно будет управлять голосом и через смартфон.

Как сообщил источник Bloomberg, устройство получит несколько микрофонов, через которые оно будет слушать пользователя, и к примеру, если он будет кашлять то система предложит заказать лекарство от кашля.

Новый гаджет от Amazon разрабатывается совместно с компанией Lab126 и разработчиками голосового помощника Alexa. Bloomberg не удалось узнать на какой стадии сейчас находится проект.

Стоит отметить, что Amazon не всегда выпускает на рынок свои разработки, ведь бывает они проходят все стадии тестирования, но в продажу не поступают.