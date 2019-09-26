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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Amazon предоставила большое количество «умных» гаджетов

26.09.2019 12:08

Amazon расширила список устройств с поддержкой голосового ассистента Alexa, и на одной презентации американская компания показала сразу 14 «умных» устройств. Среди них новые смарт-динамики и бытовая техника.

На презентации показали наушники Echo Buds, очки Echo Frames и кольцо Echo Loop. Все они оснащены голосовым помощником и позволяют управлять домашней техникой со встроенным голосовым помощником.

Также Amazon выпустила Echo Show 8, а это смарт-дисплей с 8-дюймовым экраном. Его разрешение 1280х800 пикселей.

В устройство еще встроили камеру с датчиком на 1 Мп и два 5 Вт динамика. Цена смарт-дисплея в США составит 130 долларов.

Для ценителей качественного звука была выпущена колонка Echo Studio, которую оценили в 200 долларов.

В этой колонке уже установлено пять динамиков и несколько микрофонов, которые определяют размеры комнаты, и автоматически подстраивают звучание.

Echo Studio в США составит конкуренцию колонкам Apple HomePod и Google Home Max.

Для тех, кому нужен более простой динамик, стоит обратить внимание на Echo Dot с ценником 60 долларов. Это устройство не только воспроизводит звук, но и показывает время и температуру.

Также была показана камера Ring Indoor Cam, предназначенная для домашнего использования. В ней установили небольшой микрофон и динамик. Цена камеры 60 долларов.

Самым интересным представленным продуктом стала печь Amazon Smart Oven, так как это одновременно и духовая печь, и микроволновка, и фритюрница.

Печь тоже управляется через голосового помощника Alexa, но в самом бытовом приборе микрофона и динамика нет.

Вместо этого придется использовать колонку Echo Dot, которая будет поставляться в комплекте с Amazon Smart Oven. Цена комплекта 250 долларов.

Был еще показан ночник Echo Glow, которым можно управлять со смартфона или через голосового помощника Alexa, но опять же с другого устройства.

В самом светильнике микрофонов и динамиков нет. Echo Glow  оценили в 30 долларов.

 

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