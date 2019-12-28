Amazon планирует распознавать клиентов Amazon Go по особенностям ладони

Amazon планирует распознавать клиентов Amazon Go по особенностям ладони28.12.2019 21:50
Сейчас для входа в магазин Amazon Go нужно пройти идентификацию с помощью смартфона с запущенным на нем приложении.
Напомним, Amazon Go являются небольшими по формату магазинами, в которых нет касс, продавцов и охраны.
Это полностью автоматизированные точки продаж, в которых покупатель просто берет товар и выходит из магазина.
Сложная система автоматически определяет, какой товар был взят с полки, и сколько он стоит.
После выхода из Amazon Go с покупателя автоматически списываются средства за приобретённые товары.
Но в компании Amazon считают, что идентификация через смартфон это слишком долго, к тому же для этого требуется скачивать приложение на устройство.
Сейчас американская компания разрабатывает новый метод идентификации, на который уже оформлен патент, и в нем указано что зайти в Amazon Go можно будет просканировав ладошку.
Система будет автоматически запоминать особенности руки клиента и вносить его в базу. Когда новый метод начнет работать в магазинах неизвестно.
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