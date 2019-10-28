«Алису» подключили к телевизорам Samsung

Производители электроники в России активно стали внедрять голосового помощника Алиса от Яндекса, теперь ассистент есть и в телевизорах компании Samsung.

Алису получили телевизоры модельного ряда 2018 и 2019 годов, причем для голосового управления не нужны дополнительные устройства.

Так, голосом можно переключать каналы, управлять громкостью, включать и выключать устройство, а также активировать беззвучный режим.

Все эти функции работают на моделях LS серий 7100 и старше. На моделях серий 7090 и 4500 доступны все перечисленные функции управления за исключением включения.