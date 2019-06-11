Алису научили делать заказы на маркетплейсе «Беру»

Разработчики научили голосового помощника Алиса заказывать товары на маркетплейсе «Беру».

Пока голосовой ассистент способен заказывать товары, которые уже ранее приобретались. К примеру, если у пользователя в истории уже есть кофе или стиральный порошок, то при запросе «Алиса, пачку кофе, как обычно» голосовой помощник сам его найдет и предложит выбрать место и время доставки.

После этих манипуляций Алиса автоматически оформить заказ. Главное в запросе произнести «как обычно».

Все заказы оформленные через голосового помощника появятся в личном кабинете «Беру». Там можно проследить заказ или отметить его.

Площадка «Беру» стала первой, где можно заказывать товар через голосового помощника Алиса.