AliExpress и Tmall объявили о распродаже в честь дня рождения

AliExpress и маркетплейс Tmall объявили о масштабной распродаже, рамках которой на некоторые товары будет действовать скидки до 70%.

В честь девятилетия AliExpress с 28 марта по 1 апреля будет масштабная распродажа.

На главных страницах онлайн-площадок уже создали страницы, на которых можно ознакомится с действующих скидками на товар, участвовавший в акции.

Так, продукция компании Xiaomi и Huawei будет предлагаться со скидками до 41% и 34% соответственно.

От себя добавим, что покупателям прежде, чем приобретать товар со скидкой стоит его проверить в других интернет-магазинах, так как не исключено, что и без скидок он окажется дешевле.