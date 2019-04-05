AliExpress будет продавать российские товары по всему миру

AliExpress будет продавать российские товары по всему миру05.04.2019 14:40
Скоро российские товары благодаря площадке AliExpress станут доступны по всему миру.
Управляющая компания Alibaba Group отказалась от монополии на онлайн-площадке и скоро на ней начнут предлагать не только китайские товары, но также и продукцию произведённую в других странах.
Российским производителям уже предложили зарегистрироваться на площадке Tmall, которой также управляет Alibaba Group, причем Tmall в отличие от AliExpress работает в Китае.
Как сообщает РБК, компания Alibaba Group уже сейчас ведет переговоры с онлайн-сетями Италии и Испании, которым тоже предложили реализовывать свои товары через AliExpress.
С прошлого года на AliExpress стали доступны товары турецкого маркетплейса Trendyol, а это стало возможно после того китайский холдинг выкупил турецкую площадку.
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