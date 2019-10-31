Alibaba сократит время доставки из КНР в Россию до 10 дней

Товары будут доставлять самолетом, и как сообщается, это никак не повлияет на стоимость.

Китайская компания Alibaba приобретённые россиянами товары на AliExpress из Китая в Москву будет доставлять грузовым самолетом.

Обслуживать новый маршрут будет компания Cainiao Network, которая принадлежит компании Alibaba.

В день будет совершаться один рейс, а продолжительность полета из города Ханьчжоу в Москву составляет 12 часов.

В компании отметили, что из-за ежегодной распродажи 11 ноября и увеличения количества заказов ежедневно будет совершаться два рейса.

Таким образом, общее время доставки из Китая сократится в пять раз с 50 дней до 10 дней.