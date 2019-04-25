Alibaba будет продавать в России свою умную колонку Tmall Genie

На российском Tmall появилась страница с «умной» колонкой Tmall Genie. Эта акустическая система пока продается только в Китае. Россия может станет второй страной в мире, где можно купить фирменный продукт Alibaba.

На сайте маркетплейса Tmall колонка Tmall Genie пока не доступна для заказа и кнопка с этой функцией пока неактивна, при этом цена за колонку указана — 4 742 руб. «РБК» сообщает, что колонка поддерживает китайский, английский и русский языки.

Вес устройства 400 грамм, а еще в ней есть беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2.4 GHz и Bluetooth 4.0. В описании к товару указали, что колонка предлагается в черном и белом цвете, а ее доставка осуществляется из РФ.

Журналисты РБК после обнаружения товара в Tmall сделали запрос в российский офис AliExpress, после чего страницу заблокировали.

Но журналистам удалось узнать некоторые подробности про Tmall Genie у источников близких к интернет-холдингу Alibaba.

Как оказалось, сейчас ведется адаптация колонки для российского рынка, но точные сроки запуска «умной» колонки в России пока неизвестны.

