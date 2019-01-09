Новинки из бюджетного сегмента были представлены в рамках выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Alcatel представила новые бюджетные смартфоны Alcatel 1x и 1с 2, оцененные в 120 и 70 евро соответственно. Первый смартфон имеет 5,5-дюймовый экран с заметными рамками.

Разрешение экрана составляет 720р+, а соотношение сторон — 18:9. Работает модель на процессоре MediaTek MT6739 и будет предлагаться в версии 2/16 ГБ. Фронтальная камера Alcatel 1x имеет разрешение 5 Мп, а основная получила два модуля на 13 и 2 Мп.

Как отметили в компании, фронтальная камера может распознавать пользователя по лицу. За автономность устройства отвечает батарея на 3 000 мВч, а работает оно под управлением ОС Android 8.1 Oreo. Для покупки модель будет предлагаться в версии со сканером отпечатков пальцев и без него.

Что касается второй новинки, то она получил 5-дюймовый экран, процессор Spreadtrum SC7731E, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ, а работает она под управлением Android Oreo Go Edition и имеет обе камеры с одним модулем.