Alcatel представила кнопочный телефон на KaiOS

TCL под брендом Alcatel выпустила кнопочный телефон Go Flip 3, который работает под управлением операционной системы KaiOS.

Данная ОС создана специально для кнопочных телефонов, причем в ней есть собственный магазин приложений и сервисы от компании Google.

Так, для KaiOS уже существует голосовой ассистент Google Assistant, Facebook, YouTube и ряд самых популярных в мире мессенджеров.

Alcatel Go Flip 3 является раскладным телефоном с экраном 2,8-дюйма. Разрешение дисплея 320х240 пикселей. Внешний дисплей для уведомлений и показа времени получил диагональ 1,44-дюйма.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 210, а вот объём оперативной памяти пока не раскрывают.

Постоянной памяти установили 4 ГБ, а также есть поддержка карт памяти формата microSD. В телефоне еще есть камера на 2 Мп и поддержка 4G.

Батарея в телефоне на 1350 мАч. Alcatel Go Flip 3 уже доступен в США, но позже он должен появится и на других рынках.