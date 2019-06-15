AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple

Apple возможно рассчитывала, что выход нового поколения AirPods позволит ей увеличить долю на рынке беспроводных наушников.

Но последний отчет аналитиков компании Counterpoint Research показывает, что «яблочная» компания сохранила свою прошлогоднюю долю AirPods на уровне 50%.

По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.

При этом продажи первого поколения выросли. Скорее всего пользователям не особо нужно функции AirPods 2 и они останавливают свой выбор на более доступном варианте AirPods.