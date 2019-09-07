Adidas представила беспроводные наушники с трикотажной отделкой

Компания Adidas на выставку электроники в Берлин привезла под собственным брендом беспроводные наушники FWD-01 и RPT-01.

В разработке наушников принимала участие компания Zound Industries, которая занимается еще брендами Urbanears и Marshall.

Новинка FWD-01 (вставные наушники) ориентирована на занятие спортом на открытом воздухе. Их хватит на 16 часов прослушивания музыки. В этой модели провода защитили качественным трикотажем.



Накладные наушники RPT-01 рассчитаны на занятие в спортзале и в них встроенная батарея обеспечит до 40 часов работы. Еще они как FWD-01 также получили трикотажную отделку. Новинки в продажу поступят в конце сентября по цене 130 и 140 фунтов стерлингов.