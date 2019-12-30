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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

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В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

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Обзоры рынков

Acer в Россию привезла игровой монитор Predator CG7 за 99 990 рублей

30.12.2019 16:51

Acer продолжает расширять модельный ряд игровых устройств, и в этот раз его пополнил монитор Predator CG7 с диагональю экрана 44-дюйма.
Новая модель получила матрицу с разрешением 4К UHD и частотой обновления 144 Гц.

Время отклика пикселя составляет всего 1 мс. Новое предложение для геймеров обеспечивает 90% цветопередачи DCI-P3.

К тому же в устройстве есть поддержка технологии NVIDIA G-SYNC, которая обеспечивает плавную картинку без появления каких-либо артефактов.


Acer Predator CG7 также оснастили системой дополнительной подсветки RGB Light Sense, через которую можно подключить до четырех единиц светодиодной ленты и создать дополнительные световые эффекты, реагирующие на происходящее на экране.

С монитором Predator CG7 поставляется пульт управления, а также к экрану через USB Type-C можно подключать мобильные устройства.

Игровой монитор уже предлагается в магазинах по цене 99 990 рублей.

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