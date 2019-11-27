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27 декабря : среда

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Acer в Россию привезла дорогущий игровой «Трон»

28.11.2019 00:16

В целом никто не ожидал, что игровая платформа Predator Thronos Air будет стоить дорого, ведь компания Acer в России оценила ее как квартиру.

Acer на российский рынок привезла свое игровое кресло с тремя мониторами и мощным компьютером. Его название Predator Thronos Air и это действительно «трон» для геймера.

Комплект состоит из мощного игрового компьютера, трех мониторов и непосредственно самого кресла с большим количеством регулировок.

Расположится в нем можно максимально удобно. Регулировать наклон кресла можно до 140 градусов, также есть система вибрации и режим «нулевой гравитации» Zero-G. Все сделано для того, чтобы игрок получил максимальное погружение в игры и фильмы.

Перед игроком в Predator Thronos Air установили три топовых 27-дюймовых дисплея. За производительность в играх отвечает компьютер Predator Orion 9000.

В этом аппарате установлено 129 ГБ ОЗУ, две видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и процессор Intel Core i9-9980XE.

SSD накопитель в компьютере ёмкостью 3 ТБ. Помимо мониторов и компьютера покупатель Predator Thronos Air получит фирменные аксессуары, среди которых клавиатура, мышь и гарнитура.

Полный набор «трона» в России обойдется в 2 499 000 рублей.

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