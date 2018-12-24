Acer в России начала продажи нового ноутбука Acer Swift 5

Компания Acer на российском рынке начала продажи нового ноутбука Swift 5. Эта модель понравится ценителям тем, кто ищет легкое и компактное устройство с большим экраном.



В Acer Swift 5 за счет тонких рамок удалось разместить 15,6 дюймовый экран в корпусе ноутбука, который обычно используется для 14-дюймовых моделей.

Для этого компании потребовалось уменьшить рамки дисплея до 6 мм. Сам корпус новинки выполнен из магниево-алюминиевого сплава, а за счет такого решения модель вышла прочной и легкой.

Вес ноутбука не превышает 1 кг. В основе Acer Swift 5 лежит процессор Intel Core i7 8-го поколения.

Оперативной памяти в компьютере может быть до 16 ГБ, а вот SSD-накопитель до 1 ТБ. Самая доступная версия Swift 5 в РФ стоит от 80 тыс. рублей. Самая дорогая обойдется в 134 990 руб.