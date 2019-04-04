Acer привезла в Россию игровой ноутбук за 260 тысяч рублей

Acer на российском рынке предлагает большое количество игровых ноутбуков, а теперь модельный ряд представленных портативных компьютеров пополнил Predator Triton 500.

Это очень компактная модель среди подобных. Она получила металлический корпус толщиной всего 17,9 мм. Вес Acer Predator Triton 500 составляет 2,1 кг.

Несмотря на тонкой и легкий корпус в игровом ноутбуке нашлось место для Intel Core i7-8750H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080.

Также будут предлагаться модели с GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060. Максимальный объём оперативной памяти составляет 32 ГБ и используется DDR4 2666 МГц.

При этом ноутбук еще может оснащаться 1 ТБ SSD NVMe. В игровой «машине» используется передовая система охлаждения с пятью тепловыми трубками и металлическим вентилятором AeroBlade 3D.

Также есть технология Coolboost, которая обеспечит максимальное охлаждение системы в тот момент когда этого захочет пользователь.

Экран Acer Predator Triton 500 15,6-дюймовый. Его разрешение 1920х1080 пикселей, а время отклика матрицы составляет 3 мс, тогда как частота обновления экрана 144 Гц, причем есть поддержка технологии Nvidia G-Sync.

Пользователь в ноутбуке может настроить RGB-подсветку клавиатуры. В РФ цена за ноутбук Predator Triton 500 начинается от 139 990 рублей, а максимальна конфигурация стоит 259 990 рублей.