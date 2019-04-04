Acer привезла в Россию игровой ноутбук за 260 тысяч рублей

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4 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Acer привезла в Россию игровой ноутбук за 260 тысяч рублей

04.04.2019 20:03

Acer на российском рынке предлагает большое количество игровых ноутбуков, а теперь модельный ряд представленных портативных компьютеров пополнил Predator Triton 500.
Это очень компактная модель среди подобных. Она получила металлический корпус толщиной всего 17,9 мм. Вес Acer Predator Triton 500 составляет 2,1 кг.

Несмотря на тонкой и легкий корпус в игровом ноутбуке нашлось место для Intel Core i7-8750H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080.

Также будут предлагаться модели с GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060. Максимальный объём оперативной памяти составляет 32 ГБ и используется DDR4 2666 МГц.

При этом ноутбук еще может оснащаться 1 ТБ SSD NVMe. В игровой «машине» используется передовая система охлаждения с пятью тепловыми трубками и металлическим вентилятором AeroBlade 3D.

Также есть технология Coolboost, которая обеспечит максимальное охлаждение системы в тот момент когда этого захочет пользователь.

Экран Acer Predator Triton 500 15,6-дюймовый. Его разрешение 1920х1080 пикселей, а время отклика матрицы составляет 3 мс, тогда как частота обновления экрана 144 Гц, причем есть поддержка технологии Nvidia G-Sync.

Пользователь в ноутбуке может настроить RGB-подсветку клавиатуры. В РФ цена за ноутбук Predator Triton 500 начинается от 139 990 рублей, а максимальна конфигурация стоит 259 990 рублей.

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