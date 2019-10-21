Acer представила в России игровой ноутбук Acer Nitro 7. Цена

Acer на российском рынке представила свой новый игровой ноутбук в металлическом корпусе.

Модель под названием Acer Nitro 7 уже доступна для покупки по цене от 69 990 рублей.

Новинка получила тонкий корпус — 19,9 мм и вес 2,5 кг. При этом в ноутбуке устанавливаются процессоры до Intel Core i7 девятого поколения.

В самой мощной конфигурации присутствует видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660Ti.

Пользователю доступна возможность установки оперативной памяти до 32 ГБ DDR4, два твердотельных накопителя PCIe Gen 3×4 NVMe и жесткий диск до 2 ТБ.

Дисплей в игровом ноутбуке 15,6-дюймовый с разрешением 1920х1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и временем отклика пикселя 3 мс.

Заявлена также поддержка сетевой карты Killer Ethernet E2500 и гигабитного Wi-Fi 802.11ac с технологией 2×2 MU-MIMO. Также модель оснастили системой охлаждения CoolBoost.