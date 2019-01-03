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3 февраля : четверг

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

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Acer представила ударопрочный бизнес-ноутбук Acer TravelMate X3410

03.01.2019 20:17

Acer представила новый ноутбук-бизнес класса, в котором реализована защита от ударов по военному стандарту MIL-STD 810G.
Модель под названием TravelMate X3410 создана для тех, кто много времени проводит в дороге.
Новинка получила прочный корпус, при этом его толщина составляет всего 20 мм, а вес 1,6 кг. Но несмотря на такую толщину в корпусе нашлось место не только для HDMI, USB-C и USB 3.0, но также RJ45 и VGA.

Для удобства в ноутбуке установили большой тачпад и подсветку клавиатуры. Эксплуатировать Acer TravelMate X3410 можно при температуре от -32 до 49 градусов.

В основе новинки лежат процессоры от компании Intel. Самая мощная конфигурация получила Core i7-8550U 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Экран в ноутбуке 14-дюймовый с разрешением Full HD.

Публичная презентация TravelMate X3410 состоится на выставке CES 2019, при этом на ноутбук уже известны цены — от 865 до 1200 долларов в зависимости от конфигурации.

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