Acer начала продажи хромбука Chromebook Spin 13 с процессором Core i7

Компания Acer начала продажи очень мощного хромбука Chromebook Spin 13, который в отличие от других ноутбуков под управлением Chrome OS отличается не только процессором, но также и высокой ценой.

В компании посчитали, что найдутся пользователи, которым нужен премиальный и высокопроизводительный хромбук за 1600 долларов.

Acer в Chromebook Spin 13 установила процессор Core i7-8550U и 16 ГБ оперативной памяти. Также аппарат оснащён 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2256 х 1504 пикселей.

Помимо «мощного» железа, модель получила корпус из алюминия и батарею обеспечивающую 12 часов автономной работы.

Изначально Chromebook Spin 13 предлагался только с процессорами Intel Core i5 и Core i3