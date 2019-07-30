ABBYY предложила разработчикам мобильный сервис распознавания документов

Известная компания ABBYY представила пакет для разработчиков, который позволит им в онлайн сервисах встраивать систему автоматического распознавания документов.

SDK библиотека получила название Mobile Web Capture. Пакет поддерживает работу с браузерами Chrome и Safari.

С помощью Mobile Web Capture разработчики сервисов могут в мобильной версии браузера создать систему, которая через камеру смартфона автоматически распознает, кредитные карточки, паспорт и другие документы.

В сканированных документах система автоматически распознает текст, а это позволяет максимально быстро пройти регистрацию в гостиницах, аэропортах и других местах регистрации, где требуется предоставлять паспортные данные.

Mobile Web Capture уже доступен для разработчиков на сайте компании ABBYY.