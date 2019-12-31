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Обзоры рынков

75-дюймовый телевизор Xiaomi TV 4S подешевел до 575 долларов

31.12.2019 16:49

Xiaomi на домашнем рынке снизила цену на 75-дюймовую модель Mi TV 4S, а вот на другие такие большие модели как Mi TV 5 и Mi TV 4 производитель снижать стоимость пока не стал.

Xiaomi TV 4S с 75-дюймовой панелью появился в продаже в конце прошлого года.

Тогда смарт-телевизор оценивался в 1100 долларов, но уже сейчас данная модель подешевела до 575 долларов.

Напомним, в Mi TV 4 75 устанавливается 4К матрица, и сейчас это самый дешевый 75-дюймовый телевизор в мире.

Также в КНР до 575 долларов снизили цену на 70-дюймовый TV 4A. Напомним, Xiaomi в 2019 году на домашнем рынке телевизоров смогла установить новый рекорд.

Ей за 12 месяцев удалось реализовать свыше 10 млн устройств.

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