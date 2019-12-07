75-дюймовый телевизор Mi TV 4S от Xiaomi подешевел в два раза

Телевизор Mi TV 4S по меркам Xiaomi уже является устаревшим, ведь сейчас актуальной линейкой считается Mi TV 5 и скоро она пополнится новыми моделями.

Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.

В Китае Mi TV 4S 75 предлагают купить за 569 долларов, хотя на старте продаж за него просили 1150 долларов.

Стоит отметить, что Mi TV 4S получил металлический корпус, беспроводные модули, 2 ГБ оперативной памяти 8 ГБ постоянной памяти. В телевизоре также есть голосовое управление.