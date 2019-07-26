4К телевизоры Redmi окажутся дешевле чем Xiaomi

Глава бренда Redmi Лу Вейбинг недавно в Сети намекнул, что под брендом Redmi будут выпущены телевизоры.

Теперь появились первые данные о будущих моделях. Так, источник сообщает про две зарегистрированные модели L70M5-RA и L40M5-FA.

В первом будет экран диагональю 70-дюймов, а во втором — 40 дюймов. Оба телевизора получат разрешение 3840х2160 пикселей (4К).

По данным источника, телевизоры Redmi получат очень низкую цену, но какую именно пока неизвестно.