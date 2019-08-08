43-дюймовый игровой монитор Asus ROG Strix XG438Q оценен в 1000 евро

Asus раскрыла цену на большой игровой монитор ROG Strix XG438Q, который показали в начале года. В Великобритании его скоро можно будет купить за 1 100 фунтов стерлингов. В еврозоне его предложат за 1000 евро. Продажи монитора намечены на конец текущего месяца.

Игровой монитор ROG Strix XG438Q оснащен 43-дюймовым 4К экраном с кадровой частотой до 120 Гц. Он поддерживает системы DisplayHDR 600 и FreeSync 2 HDR.

Покупатель в комплекте с монитором получит пульт управления. Для подключения к игровой системе есть разъёмы DisplayPort 1.4, три порта HDMI 2.0 и три USB 3.0.