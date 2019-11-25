41% россиян делятся интимными фотографиями и видео

41% россиян делятся интимными фотографиями и видео25.11.2019 21:44
Компания ESET провела опрос среди россиян, который показал, что большое количество пользователей делятся интимными фото и видео.
Доля таких интернет-пользователей оказалась намного выше, чем можно предположить. По данным ESET, 41% опрошенных обмениваются интимным контентом.
ESET также выяснила, что 8% россиян столкнулись с утечкой собственных интимных фото в открытый доступ.
Помимо этого, опрос помог выяснить, как пользователи защищают свои данные.
Из 2 200 опрошенных респондентов 16% для защиты используют антивирусы, 45% не хранят приватную информацию, а 11% используют VPN и шифрованию.
Третья часть опрошенных никак не защищает свои данные, так как им нечего скрывать.
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