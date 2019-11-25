41% россиян делятся интимными фотографиями и видео

Компания ESET провела опрос среди россиян, который показал, что большое количество пользователей делятся интимными фото и видео.

Доля таких интернет-пользователей оказалась намного выше, чем можно предположить. По данным ESET, 41% опрошенных обмениваются интимным контентом.

ESET также выяснила, что 8% россиян столкнулись с утечкой собственных интимных фото в открытый доступ.

Помимо этого, опрос помог выяснить, как пользователи защищают свои данные.

Из 2 200 опрошенных респондентов 16% для защиты используют антивирусы, 45% не хранят приватную информацию, а 11% используют VPN и шифрованию.

Третья часть опрошенных никак не защищает свои данные, так как им нечего скрывать.