34-дюймовый игровой монитор Xiaomi выйдет на рынок в ноябре

Xiaomi решила дополнить линейку игровых товаров новым монитором, который будет рассчитан на киберспортсменов.

Китайская компания выпустит 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым дисплеем.

Инсайдеру удалось узнать, что соотношение сторон дисплея составит 21:9, разрешение QHD+, а обновление матрицы 144 Гц.

Новый монитор появится в ноябре. Стоит отметить, что Xiaomi уже давно выпускает игровой ноутбук, а недавно была представлена новая версия Mi Gaming Laptop.

Также у китайской компании в игровой линейке есть смартфон, гарнитура, кресла, клавиатура и многое другое.