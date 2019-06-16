Huawei убрала рекламу на экране блокировки своих смартфонов

Несколько дней назад владельцы смартфонов Huawei и Honor стали жаловаться в сети на то, что в устройствах на экранах блокировки стала появляться реклама.

Рекламировали на экране блокировки сервис Booking.com. Однако еще тогда сообщалось, что реклама появлялась только в режиме случайного выбора изображения.

Тогда в компании не реагировали на жалобы, но сегодня представители заявили, что проблема решена и теперь реклама отображаться не будет.

В сообщении производителя говорится, что реклама на экране блокировки не является инициативой самой Huawei.

Также компания призывает при необходимости воспользоваться доступными инструкциями по удалению рекламы.