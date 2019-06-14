Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.63 EUR/RUB: 73.01 BTC/USD: 8226.11

14 июля : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

14.06.2019 18:15

Новый флагманский смартфон был представлен компанией еще в феврале этого года, а теперь новинка добралась и до российского рынка.


Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России. Напомним, что эта модель смартфона отличается вытянутым корпусом, а также 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 21:9.

Также в устройстве есть тройная основная камера, топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также батарея на 3 330 мАч.

Цветовая гамма новинки представлена белым, черным, серым и фиолетовым вариантами. Оценили флагманскую модель в России в 79 990 рублей.

Sony Xperia 1 уже доступен для заказа с 14 июня. Покупатели, которые оформят заказ на смартфон до 23 июня получат в комплекте наушники Sony WH-1000XM3. В отдельности они предлагаются за 28 тыс. рублей.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги