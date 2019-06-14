Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Новый флагманский смартфон был представлен компанией еще в феврале этого года, а теперь новинка добралась и до российского рынка.



Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России. Напомним, что эта модель смартфона отличается вытянутым корпусом, а также 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 21:9.

Также в устройстве есть тройная основная камера, топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также батарея на 3 330 мАч.

Цветовая гамма новинки представлена белым, черным, серым и фиолетовым вариантами. Оценили флагманскую модель в России в 79 990 рублей.

Sony Xperia 1 уже доступен для заказа с 14 июня. Покупатели, которые оформят заказ на смартфон до 23 июня получат в комплекте наушники Sony WH-1000XM3. В отдельности они предлагаются за 28 тыс. рублей.