33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

Компания Huawei рассказала, какие смартфоны получат в 2019 году новую версию фирменной оболочки EMUI 10, разработанной на ОС Android 10.

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

В октябре тестирование начнут для смартфонов серии Huawei P30, а в конце следующего месяца тестировать оболочку будут на смартфонах серии Mate 20 и P20.

Позже бета-версии прошивки выйдет для смартфонов серии Nova, Honor 20, 20 Pro, V20 и Magic 2, Nova 5 Pro и Mate 10.