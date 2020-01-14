30 млн смартфонов было продано в России в 2019 году

Такие данные привели в группе «М. Видео-Эльдорадо», подведя итоги деятельности за 2019 год.

В прошлом году россияне купили 30 млн смартфонов на сумму 495 млрд рублей, пишут «Ведомости», ссылаясь на «М. Видео-Эльдорадо».

Средняя стоимость одного смартфона в России составила 16 500 рублей, что в сравнении с 2018 годом на 1 000 рублей больше.

Объёмы реализации смартфонов выросли на 1%, а в денежном выражении рост составил 7%. Лидером рынка смартфонов является компания Samsung, которая заняла долю около 30%.

Еще столько же приходится на устройства от китайских брендов Huawei и Honor.

При этом в общих продажах китайские бренды в России заняли около 50% рынка в целом. Самым доходным смартфоном является iPhone 11.