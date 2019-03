Новое зарядное устройство будет доступно для новых моделей южнокорейской компании, среди которых смартфоны Galaxy S10 5G, Galaxy A70 и Galaxy A90.

Именно эти устройства и получат новый адаптер, имеющий модельный номер EP-TA800 и способный работать с кабелем USB-C.

Сегодня 25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео, распространенном в социальной сети.

Модельный номер адаптера — EP-TA800. Еще сообщается, что он может быть использован и для быстрой зарядки Galaxy S10 и Galaxy S10+.

This is Samsung’s new 25W charger EP-TA800, which uses the Type-C to C data line interface and will be used in the Galaxy S10 5G , A70, A90. Of course, if the S10 can be upgraded to 25W, you can also use it. pic.twitter.com/so7V0lVxW9

— Ice universe (@UniverseIce) 29 марта 2019 г.