25-ваттная зарядка Samsung всего на 2% превзошла 15-ваттную

Смартфон Samsung Galaxy A70 с батареей ёмкостью 4500 мАч поставляется с фирменной 25 Вт зарядкой, и специалисты портала Sammobile решили ее сравнить со старым блоком питания на 15 Вт.

Сравнение проводили при равных условиях на смартфоне Galaxy A70. Его вначале зарядили комплектным блоком 25 Вт.

Тесты начали когда аппарат показывал уровень заряда аккумулятора 3%, во время процесса фиксировали показатели заряда через 30, 45 и 60 минут.

После этот же смартфон зарядили 15 Вт блоком, и как оказалось новому более мощному он уступил всего на 2%.