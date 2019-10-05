16-дюймовый MacBook Pro получит 96-ватную зарядку

По данным разных источников 28 октября компания Apple проведет новую презентацию, на которой должны показать новое поколение наушников, ноутбук MacBook Pro и планшет iPad Pro.

MacBook Pro будет показан с 16-дюймовым дисплеем, при этом за счет узких боковых рамок размеры самого ноутбука будут идентичны 15-дюймовой модели.

Также сообщается, что в комплекте ноутбука будет новое 96-ваттное зарядное устройство. Сейчас серия MacBook Pro укомплектована 87-ватной зарядкой.

Стоит отметить, что монитор Apple Pro Display XDR из одного своего порта выдает 96 Вт мощности.

Таким образом, MacBook Pro можно будет не только подключить к монитору, но также и заряжать его, как от полноценного блока питания.