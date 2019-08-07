13 смартфонов от Honor первыми получат EMUI 10

13 смартфонов от Honor первыми получат EMUI 1007.08.2019 22:09
На мероприятии Huawei Developers Conference 2019 будет представлена новая прошивка EMUI 10, которая уже создана на базе нового Android 10, а последний сейчас проходит тестирование.
На конференции разработчиков, которая начнет работать 9 августа, Huawei раскроет не только EMUI 10, но также и Magic UI 3.
Ожидается, что будет представлена и фирменная операционная система от Huawei, о которой сейчас много различной информации, но она пока практически не нашла подтверждения.
Накануне зарубежные источники раскрыли список смартфонов Honor, которые получат новую прошивку EMUI 10.
В списке числится 13 моделей:
Honor 9X Pro
Honor 9X
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor 20i/20 Lite
Honor View 10/Honor V10
Honor View 20/Honor V20
Honor 10
Honor 10 GT
Honor 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X
Honor 8X Max
Honor 8C
Honor Magic 2
Honor 8A
График обновлений указанных устройств пока неизвестен.
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