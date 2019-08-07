13 смартфонов от Honor первыми получат EMUI 10

На мероприятии Huawei Developers Conference 2019 будет представлена новая прошивка EMUI 10, которая уже создана на базе нового Android 10, а последний сейчас проходит тестирование.

На конференции разработчиков, которая начнет работать 9 августа, Huawei раскроет не только EMUI 10, но также и Magic UI 3.

Ожидается, что будет представлена и фирменная операционная система от Huawei, о которой сейчас много различной информации, но она пока практически не нашла подтверждения.

Накануне зарубежные источники раскрыли список смартфонов Honor, которые получат новую прошивку EMUI 10.

В списке числится 13 моделей:

Honor 9X Pro

Honor 9X

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20i/20 Lite

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 GT

Honor 10 Lite

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X

Honor 8X Max

Honor 8C

Honor Magic 2

Honor 8A

График обновлений указанных устройств пока неизвестен.