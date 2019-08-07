13 смартфонов от Honor первыми получат EMUI 10

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.09 EUR/RUB: 72.89 BTC/USD: 11960.9

8 сентября : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

13 смартфонов от Honor первыми получат EMUI 10

07.08.2019 22:09

На мероприятии Huawei Developers Conference 2019 будет представлена новая прошивка EMUI 10, которая уже создана на базе нового Android 10, а последний сейчас проходит тестирование.
На конференции разработчиков, которая начнет работать 9 августа, Huawei раскроет не только EMUI 10, но также и Magic UI 3.

Ожидается, что будет представлена и фирменная операционная система от Huawei, о которой сейчас много различной информации, но она пока практически не нашла подтверждения.

Накануне зарубежные источники раскрыли список смартфонов Honor, которые получат новую прошивку EMUI 10.

В списке числится 13 моделей:
Honor 9X Pro
Honor 9X
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor 20i/20 Lite
Honor View 10/Honor V10
Honor View 20/Honor V20
Honor 10
Honor 10 GT
Honor 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X
Honor 8X Max
Honor 8C
Honor Magic 2
Honor 8A

График обновлений указанных устройств пока неизвестен.

Стало известно о новых функциях оболочки EMUI 10

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги