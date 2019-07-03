13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC

03.07.2019 17:56

В конце весны американская компания провела обновление ноутбуков с диагональю экранов 13 и 15 дюймов. Эти продукты получили обновленную клавиатуру, а также более мощные процессоры. При этом 13-дюймовая модель без сенсорной панели обновление не получила.

Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.

Между тем, 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC.

В базе данных Федеральной комиссии по связи США обнаружили модель A2159, которая исходя из официальных данных будет способна заряжаться при 20,3 В и 3 А (61 Вт).

Именно это и указывает на то, что речь идет о 13-дюймовой модели ноутбука. Между тем ранее сообщалось, что компания запустит в 2021 году 16-дюймовую модель ноутбука.

Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

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