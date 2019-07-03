В конце весны американская компания провела обновление ноутбуков с диагональю экранов 13 и 15 дюймов. Эти продукты получили обновленную клавиатуру, а также более мощные процессоры. При этом 13-дюймовая модель без сенсорной панели обновление не получила.

Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.

Между тем, 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC.

В базе данных Федеральной комиссии по связи США обнаружили модель A2159, которая исходя из официальных данных будет способна заряжаться при 20,3 В и 3 А (61 Вт).

Именно это и указывает на то, что речь идет о 13-дюймовой модели ноутбука. Между тем ранее сообщалось, что компания запустит в 2021 году 16-дюймовую модель ноутбука.