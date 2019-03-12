12 марта всемирная паутина отмечает 30-летний юбилей

Интернет сейчас является неотъемлемой частью практически каждого человека и кажется, что он существует уже очень давно, но на самом деле его представили ровно 30 лет назад.

Разработчиком глобальной сети стал Тим Бернерс-Ли, а представил он свою технологию 12 марта 1989 года.

Изначально всемирная паутина носила название Mesh и это должно было стать базой данных с типизированными ссылками для обмена между несколькими компьютерами.

После для Mesh был создан язык HTML, HTTP и WorldWideWeb.app, причем последний стал первым в мире браузером и редактором страниц.

В 1993 году запустили первые сервера для интернета и глобальная паутина постепенно стала доступна для всех.