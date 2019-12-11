12 декабря выйдет новая версия смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G

12 декабря выйдет новая версия смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G11.12.2019 20:24
Huawei с 12 декабря в Китае начинает продажи Huawei Mate 30 Pro 5G в зеленом цвете.
Его предложат в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. На китайском рынке за такую конфигурацию просят 909 долларов.
Стоит отметить, что флагманский Mate 30 Pro 5G продается без сервисов Google, но в Китае большинство смартфонов предлагают без магазина Google Play и других программ от американского IT-гиганта.
Недавно глава Huawei сообщал, что на китайском рынке смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro пользуются очень большим спросом. Только за первую неделю компания реализовала свыше 1 млн смартфонов.
В РФ спрос на Huawei Mate 30 Pro в 20 раз превысил предложение.
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