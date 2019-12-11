12 декабря выйдет новая версия смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei с 12 декабря в Китае начинает продажи Huawei Mate 30 Pro 5G в зеленом цвете.

Его предложат в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. На китайском рынке за такую конфигурацию просят 909 долларов.

Стоит отметить, что флагманский Mate 30 Pro 5G продается без сервисов Google, но в Китае большинство смартфонов предлагают без магазина Google Play и других программ от американского IT-гиганта.

Недавно глава Huawei сообщал, что на китайском рынке смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro пользуются очень большим спросом. Только за первую неделю компания реализовала свыше 1 млн смартфонов.

В РФ спрос на Huawei Mate 30 Pro в 20 раз превысил предложение.